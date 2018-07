La Tunisie célèbre, à l’instar des autres pays pendant la première semaine du mois d’août de chaque année, la semaine mondiale de l’allaitement maternel.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne constamment les bienfaits de l’allaitement maternel aussi bien pour la santé de la mère que du bébé, et assure qu’il reste le meilleur moyen d’apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin, indique un communiqué du ministère de la santé rendu public jeudi.

L’OMS recommande l’allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu’à l’âge de six mois et de poursuivre ensuite jusqu’à l’âge de deux ans au moins, en l’associant à une alimentation de complément qui convienne.

Le lait maternel a en effet d’innombrables bienfaits sur la santé de la femme en plus de son impact sur la santé du bébé en favorisant notamment l’immunité du nouveau-né et prévenant d’autres risques dont l’obésité.

Soutenir et encourager l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie permet de fournir au nourrisson les nutriments essentiels, le protéger de maladies mortelles comme la pneumonie et lui favoriser la croissance et le développement nécessaire.

Selon l’OMS, l’allaitement maternel est aussi essentiel à la réalisation de bon nombre d’objectifs de développement durable.

Cette pratique contribue à améliorer la nutrition, prévenir la mortalité infantile et réduire le risque de maladies non transmissibles, favoriser le développement cognitif et l’éducation…

Toujours selon l’OMS, l’allaitement maternel contribue également à mettre fin à la pauvreté, à promouvoir la croissance économique et à réduire les inégalités.