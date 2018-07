La Société de promotion du lac de Tunis (SLPT), joint-venture entre l’Etat tunisien et le groupe Dallah Al Baraka, de l’homme d’affaires saoudien, Cheikh Salah Kamel, a lancé un appel international à manifestation d’intérêt (dont le deadline a été fixé au 18 septembre 2018) afin de sélectionner des investisseurs professionnels et financiers en vue de développer une «Cité des affaires et de la technologie» sur un terrain s’étendant sur près de 14 hectares, dont une superficie construite de près de 105.000 m2, dans la zone nord-est des Berges du lac de Tunis.

Ce projet s’insère dans le cadre d’une nouvelle stratégie destinée à étendre l’activité de la SPLT au-delà du simple lotissement, aménagement et vente de terrains.