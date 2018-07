Tunisie Telecom et l’Ordre national des avocats renouvellent leur partenariat de confiance

Tunisie Telecom et l’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT) ont reconduit leur convention triennale de partenariat, signe de confiance mutuelle qui perdure depuis septembre 2010 entre ces deux structures.

Signée lundi 23 juillet 2018 par le président-directeur général de Tunisie Telecom, M. Mohamed Fadhel Kraiem, et le bâtonnier de l’Ordre national des avocats, Ameur Mehrzi, la convention offre aux adhérents de l’ONAT plusieurs avantages et solutions d’accès aux nouvelles technologies de l’information et la communication, afin de faciliter l’exécution de leurs tâches.

En vertu de cette convention, Tunisie Telecom, qui se positionne aujourd’hui comme partenaire technologique privilégié de la société civile, fera bénéficier l’Ordre national des avocats d’une offre très étudiée et , bien positionnée sur le marché, couvrant une large gamme de services à forte valeur ajoutée touchant notamment les segments du fixe, mobile, Data, offres convergentes, Cloud et sécurité, à même de permettre l’amélioration du travail quotidien des avocats adhérents et d’optimiser leur budget de communication.

A l’issue de la signature de ladite convention, Ameur Mehrzi a déclaré qu’«à travers ce partenariat, l’Ordre national des avocats de Tunisie renouvelle sa confiance aux services de notre opérateur national, Tunisie Telecom, pour son excellente et meilleure infrastructure, son expertise très développée en matière de solutions Entreprises, ainsi que pour son offre complète et très attractive proposée à nos confrères et consœurs».

Le président-directeur général de Tunisie Telecom, M. Mohamed Fadhel Kraïem, s’est dit de son côté fier de la confiance renouvelée de la part de cette prestigieuse organisation, ayant reçu le prix Nobel de la paix 2015 avec le Quartet parrain du Dialogue national.

M. Kraiem a mis en exergue l’engagement et la disponibilité de Tunisie Telecom à répondre aux attentes de ses partenaires avec la meilleure qualité requise pour instaurer des relations privilégiées qui s’inscrivent dans la durée, à l’instar de la relation liant Tunisie Telecom à l’Ordre national des avocats.