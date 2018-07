La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi dans le vert où le Tunindex affiche une légère hausse de 0,12% franchissant la barre de 8,100 points dans un volume total de 1,829MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse Mena Capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING grimpe de 4,87% à 0,43 D suivi par SOTIPAPIER et CEREALIS qui gagnent respectivement 3,44% et 3,15 % à 4,80 D et 4,90 D.

A la baisse, GIF FILTER, recule de 2,94 % à 1,32 D tout comme NEW BODY LINE et EURO-CYLCES qui baissent respectivement de 2,90% et 2,05% à 5,01 D 28,60 D.