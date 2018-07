Khemaies Jhinaoui, le chef de la diplomatie tunisienne, était en visite de travail lundi 16 courant à Benghazi où il a rencontré certaines parties dans le conflit libyen. Avec un message fort: vous les protagonistes libyens, vous devez vous impliquer dans l’effort de reconstruction et de préservation de l’unité nationale, de la souveraineté et l’intégrité territoriale de votre pays.

A rappeler que c’est la troisième visite du ministre tunisien en Libye après celle effectuée le 11 juin à Tripoli et le 26 du même mois à Tobrouk.

Reçu à Benghazi par le maréchal Khalifa Haftar, Jhinaoui à appelé à soutenir les efforts de reconstruction de la Libye, jugeant indispensable de parvenir à une solution inter-libyenne et consensuelle parrainée par les Nations unies.

“Tout règlement politique de la crise doit être inter-libyen, parrainé par l’organisation onusienne”, a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie tunisienne a rappelé son soutien à la mission de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassen Salamé, dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par l’organisation en septembre 2017.

Jhinaoui estime que l’accord politique libyen de 2015 demeure le cadre idoine pour le parachèvement de la phase transitionnelle en Libye, dont l’organisation des élections législatives et présidentielles, fin décembre 2018.

“La Tunisie mettra son expérience en matière d’organisation des élections au profit des Libyens frères au cas où ils le demanderaient”, a-t-il promis.

Pour lui, ces élections devront baliser la voie à la mise en place de l’Etat de droit, l’édification des institutions républicaines et la réorientation des efforts vers la reconstruction rapide du pays, conformément aux recommandations de la conférence internationale sur la Libye qui s’est tenue en mai dernier à Paris.

Il a indiqué que les consultations intenses et continues menées par la Tunisie à plusieurs niveaux avec les différentes parties libyennes et la convergence de vues avec l’Algérie et l’Egypte dans le cadre de l’initiative tripartite, notamment lors de la réunion de 21 mai à Alger, confirment le rôle important de la Tunisie dans l’accompagnent de tout processus politique en Libye.

La Tunisie avait lancé en 2016 une initiative qui vise une solution politique globale et inclusive favorisant une réconciliation nationale sans exclusion aucune.

D’après Jhinaoui, cette initiative à laquelle se sont jointes l’Algérie et l’Egypte s’est traduite dans la Déclaration de Tunis qui définit les principes fondamentaux devant conduire le processus de stabilisation politique en Libye.

Sur un autre plan, Jhinaoui a annoncé que la Tunisie va dépêcher bientôt une délégation sécuritaire à Benghazi pour collecter des informations sur le sort des deux journalistes tunisiens Sofien Chourabi et Nadhir Guetari, enlevés depuis des années en Libye.

Au cours de sa rencontre avec le maréchal Khalifa Haftar, le ministre tunisien a déclaré avoir évoqué avec lui les différents volets de la coopération bilatérale, particulièrement la lutte antiterroriste.