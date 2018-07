Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a appelé les gestionnaires publics à se conformer au Guide du gestionnaire public et à l’étude relative aux 10 fautes les plus répandues dans le domaine de la gestion publique, afin de garantir la bonne gouvernance et de rationaliser la gestion des finances publiques.

Intervenant, mercredi 11 juillet, lors d’une journée d’étude sur le “Guide du gestionnaire public afin d’éviter les fautes de gestion”, le ministre a mis l’accent sur l’importance dudit document élaboré par le Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF) dans le but de sensibiliser les gestionnaires publics aux principes de la transparence et les mettre en garde contre les fautes de gestion fixées par la Cour de discipline financière.