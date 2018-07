Le lancement du projet de développement intégré à Saïda a été annoncé, mercredi 11 juillet, lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, en présence de représentants des directions régionales de la santé, de l’équipement, de l’agriculture et de l’éducation.

Mourad Azri, coordinateur du projet, a indiqué que les différentes composantes du projet de développement intégré à Saïda inscrites dans la troisième tranche du programme de développement intégré ont été approuvées, depuis le mois d’avril (coût global du projet 10 millions de dinars).

Les travaux portent sur la réalisation d’un marché municipal à Saïda (1 million de dinars), un village artisanal (510 mille dinars) et un deuxième marché municipal (950 mille de dinars), ainsi que l’aménagement de la zone Saïda-nord (740 mille de dinars), l’asphaltage de la route de Thouabtia d’une longueur de 5 km (820 mille de dinars) et l’approvisionnement en eau potable de 261 foyers (850 mille de dinars).

Des projets de construction d’un service d’urgence et d’un centre de santé de base catégorie 2 (1,057 million de dinars) sont prévus, outre des projets agricoles intégrés (1,5 million de dinars), de petits métiers (1,200 million de dinars), de création de petites et moyennes entreprises et d’artisanat (300 mille de dinars), ainsi que la formation d’une soixantaine de bénéficiaires (60 mille dinars).

Environ 70% du coût global du projet (10 millions de dinars) a été consacré à des investissements publics dans l’infrastructure productive (espaces industriels, de services et de petits métiers, centre de collecte et de conditionnement des produits agricoles).