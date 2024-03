L’incubateur “Je m’engage pour l’Afrique” (JMA) qui œuvre entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe vient de lancer un appel à candidatures pour la 2ème édition de « la Résidence JMA », au profit de tous les citoyens d’Europe, d’Afrique et de la Méditerranée, désireux de s’engager pour leur territoire et leur ville. Cet incubateur “accompagne les jeunes pour qu’ils deviennent des citoyens entrepreneurs”.

La Résidence JMA 2024 se concentrera sur l’analyse de cas de villes intermédiaires, et mettra l’accent sur les piliers essentiels du développement urbain : l’eau, l’énergie, la santé et l’alimentation, tout en tenant compte des enjeux transversaux tels que l’écologie et l’environnement, le financement, les nouvelles technologies et la coopération entre les territoires.

Cette nouvelle édition de Résidence JMA comporte des sessions digitales autour du thème “Comprendre et Débattre” et du thème “Construire son Projet Citoyen”, suivies par des rencontres avec des entrepreneurs, investisseurs publics et privés, et collectivités territoriales à Marseille (les 13, 14 et 15 juin 2024). L’incubateur cible la participation d'”une ville tunisienne et des Résidents de Tunisie pour cette édition 2024″.

Le programme sélectionnera 30 Résidents âgés de 20 à 35 ans, sur la base d’un dossier de candidature et d’une analyse sur la ville intermédiaire de leur choix. Ce programme pédagogique innovant vise à impliquer activement les jeunes dans la transformation des villes intermédiaires africaines. Pendant quatre mois, les participants travailleront aux côtés d’experts, de chercheurs et de personnalités influentes du monde public et privé pour aborder les enjeux, opportunités et transformations au sein de ces villes.

Le but de la Résidence JMA consiste, en fait, à permettre aux Résidents d’élaborer leurs projets citoyens, afin de proposer des solutions tangibles pour les usagers des villes africaines et de soumettre leurs recommandations politiques auprès des décideurs publics.

La finalité est de faire émerger la nouvelle génération de jeunes engagés pour le continent africain.

Toute personne intéressée par ce programme peut s’inscrire via le lien suivant https://www.jmafrique.org/la-residence-edition-2024 , au plus tard, le 29 mars courant.