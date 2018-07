En partenariat avec le ministère de Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, la Fondation BIAT a organisé la finale interclubs du programme «Warchetna» qui s’est déroulée les 29 et 30 juin à Hammamet à l’espace de vacances et de loisirs de l’enfant.

Une centaine de jeunes issus de 8 gouvernorats, soit des 17 clubs d’enfants parrainés par la Fondation BIAT, étaient présents et ont participé au concours. Un prix spécial a été décerné aux trois clubs d’enfants émérites.

Le projet Warchetna est le fruit d’un travail collaboratif entre la Fondation BIAT et le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, suite à une convention de partenariat signée en octobre 2015 entre les deux institutions.

L’objectif dudit projet est de soutenir et révéler le potentiel des jeunes des régions rurales et périurbaines. En réhabilitant des structures éducatives publiques, la Fondation BIAT offre un nouveau cadre de vie, des espaces socio-éducatifs où les jeunes peuvent s’exprimer, s’éveiller, s’épanouir et acquérir de nouvelles compétences.

Dans la continuité de la réhabilitation des structures éducatives publiques, la Fondation BIAT poursuit son accompagnement et son engagement auprès des jeunes en leur offrant le meilleur en matière d’éducation et de culture. Un accompagnement qui se traduit par l’organisation d’ateliers de coaching et d’activités éducatives autour de la lecture, des expressions plastiques, de l’initiation à l’informatique, les jeux d’échecs ainsi que par l’organisation de manifestations sportives.

A ce jour, 18 clubs d’enfants et 3 jardins d’enfants ont été parrainés par la Fondation BIAT dans 8 gouvernorats, en l’occurrence Zaghouan, Béja, Siliana, Jendouba, Monastir, Sousse, Mahdia et Kasserine. En 3 ans d’intervention, plus de 6.500 jeunes ont pu bénéficier de ses actions.

Les deux journées du 29 et 30 juin 2018 ont été l’occasion pour la Fondation BIAT de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué au succès de ce programme.

Etaient présents : les jeunes participants ayant gagné lors du programme Warchetna tout au long de l’année, les représentants du ministère de la Femme, les éducateurs des clubs d’enfants, les bénévoles de la Banque, les partenaires de la Fondation BIAT ainsi que les boursiers d’élite de la Fondation BIAT.

Deux catégories de prix ont été décernées lors de cette finale :

une pour les jeunes gagnants des différents ateliers de la compétition,

une autre pour les clubs d’enfants les plus méritants.

Le 1er prix a été décerné au club d’enfants de Jammel 1 (Monastir), le 2ème prix au club d’enfants Cité Waheb à Chebba (Mahdia), alors que le 3ème prix est revenu au club d’enfants de Haïdra (Kasserine).

—————

A propos de la Fondation BIAT pour la jeunesse

Créée en mars 2014, la Fondation BIAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création et la diversité culturelle, à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et la promotion de l’entrepreneuriat.

La Fondation BIAT est une traduction concrète et pérenne de l’engagement citoyen et de la démarche de responsabilité sociale de la BIAT.

http://www.fondationbiat.org.tn/