Le domaine des œuvres universitaires dans la région de Gabès est en butte à des difficultés, dont notamment la vétusté de l’infrastructure de base, le manque de maintenance et l’encombrement des restaurants et des foyers universitaires, surtout que la région compte 12 établissements universitaires où le nombre d’étudiants s’élève à 15 mille personnes.

Parmi les difficultés les plus délicates, le foyer “Ibnou Abi Sarh” réservé aux étudiantes à Gabès connait un certain retard de transfert des enveloppes pour la reconstruction de son enceinte.

Cela a provoqué la réticence de l’entrepreneur à réaliser ce projet. Du coup, le mur projeté a été remplacé par une enceinte de fils de fer.

Pis encore, le complexe de loisirs à Zérik, dans le campus universitaire qui renferme la faculté des sciences, l’Institut supérieur des arts et des métiers, le foyer universitaire Ennakhil et le restaurant universitaire Wahet, ne bénéficient pas de l’intérêt des autorités régionales, bien que l’ex-ministre de l’Enseignement universitaire et de la Recherche scientifique ait promis l’allocution de 200 mille dinars pour la sauvegarde de ce complexe.

Il en est de même pour le campus universitaire “Amor Ibnou Elkhattab”, qui renferme un foyer de 400 lits et un restaurant de 1200 chaises qui reste fermé pour la deuxième année consécutive.

En revanche, les travaux de réaménagement du restaurant universitaire El Manara dont la capacité d’accueil est de 500 sièges, démarreront bientôt.

Les responsables du secteur des œuvres universitaires ont affirmé dans une déclaration à l’agence TAP, sans pour autant dévoiler leurs noms, qu’il est difficile de trouver des solutions à l’encombrement attendu au cours de la prochaine année universitaire dans le foyer universitaire El WAhat et le restaurant universitaire à Sidi Marzouk. D’où, ont-ils dit, la nécessite d’intervenir d’urgence.