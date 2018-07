Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a rencontré, vendredi 29 juin 2018 à Dar Dhiafa à Carthage, les membres du Conseil des chambres mixtes (CCM) en Tunisie, conduits par son président, Foued Lakhoua, et ce en présence de certains membres du gouvernement.

Chahed a assuré à cette occasion que les grandes réformes entreprises par le gouvernement à moyen et long termes, favoriseront l’instauration d’un climat propice au monde des affaires pour que ce dernier puisse créer de la richesse et renforcer la compétitivité de la Tunisie, dans la région.

Il s’est félicité de l’attachement manifesté par les membres du conseil des chambres mixtes, à la Tunisie et de leur confiance en notre pays, malgré les difficultés qui ont accompagné la période de transition.

Le chef du gouvernement a, à ce propos, passé en revue, certains indicateurs encourageants enregistrés en 2018, à savoir un taux de croissance de 2,5% (1er trimestre), une amélioration des exportations du secteur industriel de 26,8% (1er semestre 2018, par rapport à la même période de 2017), et une évolution des investissements directs étrangers (IDE) de 15,3%, à 895 millions de dinars (MDT), à fin juin 2018.

De même, la saison touristique s’annonce prometteuse avec une augmentation de 40% des recettes touristiques jusqu’au 20 juin 2018, a souligné Chahed.

Il a, encore, rassuré les présidents des chambres mixtes, leur promettant de prendre les mesures susceptibles de faciliter leurs activités et de poursuivre les efforts, visant à maîtriser l’inflation et le glissement du dinar, à moderniser l’administration et à encourager l’initiative privée.

Le président de la Chambre Tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), et président du Conseil des chambres mixtes, Foued Lakhoua, a relevé l’importance des avancées réalisées par le gouvernement dans la mise en place des garanties nécessaires à l’encouragement de l’investissement et à l’amélioration du climat des affaires, notamment sur le plan sécuritaire.

De son côté, le directeur général de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK – Tunisie), Martin Henkelmann, a fait savoir que les membres du Conseil des chambres mixtes ont soumis leurs préoccupations au Chef du gouvernement, mettant l’accent sur l’engagement sérieux du gouvernement tunisien, à intensifier la collaboration avec les chambres mixtes pour promouvoir l’image du pays à l’étranger.