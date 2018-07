Avec une belle parade de véhicules historiques PEUGEOT au centre-ville de Sfax, le 40ème point de vente Peugeot en Tunisie vient de voir le jour à travers l’inauguration d’une nouvelle agence le 29 juin 2018 (Route de Gabès km 1.5 – Sfax), en présence de Abderrahim Zouari, vice-président de la société Stafim, concessionnaire de la marque pour la Tunisie.

La nouvelle agence AUTO LION, sous la direction de Hichem Loukil, bénéficie d’un emplacement stratégique qui s’étend sur une superficie couverte de 1700 m² avec un showroom couvrant une surface de 200 m2 et pouvant accueillir 5 véhicules.

L’agence contient, un atelier mécanique et carrosserie/peinture doté d’un ensemble d’équipements (cabine de peinture, aire de préparation, ponts élévateurs et outils de diagnostic Peugeot) offrant des prestations et des services de proximité aux clients, un service Peugeot Rapide ouvert 6 jours/7, ainsi qu’un magasin de vente de pièces de rechange d’origine de 250 m2 destiné aux particuliers et aux professionnels.

Comme tous les points de vente Peugeot, cette nouvelle agence arbore la nouvelle image de marque aux normes Blue Box et offre des prestations dans le respect des standards du constructeur.

AUTO LION représente la 3ème agence Peugeot à Sfax et dispose d’un personnel qualifié et formé aux normes de la marque à la Stafim Centre d’Etudes et de Formation,

Avec ses 4 sites en propre, le réseau Stafim compte aujourd’hui 40 représentations officielles et confirme ainsi sa place de leader avec le réseau le plus dense et le plus étendu, avec plus de 400 techniciens répartis sur toute la Tunisie.

Lors de cette inauguration, Stafim présente les nouveautés de sa gamme avec la nouvelle «208 Pack Edition», série spéciale et limitée qui intègre entre autres le Pack visibilité, l’air conditionné automatique bizone, les lève-vitres arrière électriques impulsionnels, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et les jantes ALU 16” ‘TITANE’.

Jouissant d’un énorme succès depuis son lancement, la nouvelle 3008 est exposée à Sfax avec sa version premium GT Line qui se distingue notamment avec la technologie Grip Control qui propose au conducteur de choisir entre cinq modes de conduite dont quatre types de terrain et l’astucieux hayon mains libres : Un furtif geste du pied sous le pare-chocs suffit pour actionner le coffre et vous faciliter la vie.

La gamme PEUGEOT 3008 a déjà remporté 45 trophées à l’international, dont le prestigieux prix européen de la Voiture de l’Année.

A l’occasion de cette inauguration, M. Zouari a fait part de sa fierté quant aux acquis réalisés par la Stafim et a annoncé la poursuite de sa dynamique de développement réseau par l’ouverture prochaine de deux nouvelles représentations officielles dans les mois à venir à Kasserine et Monastir.

Pour plus de détails www.peugeottunisie.com/concessions.html