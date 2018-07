La Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT) vient de publier un appel à manifestation d’intérêt international N°02/2018 pour la Présélection d’investisseurs pour un projet de conception, de développement et de gestion en partenariat avec la SPLT d’un quartier d’affaires et de technologies sur les Berges du Lac Nord de Tunis.

La Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT), société anonyme Tuniso-Saoudienne d’aménagement urbain et de promotion immobilière, en charge depuis 1983 de l’exécution d’un important projet de développement urbain sur les berges du lac nord de Tunis (totalisant près de 1300 ha) se propose, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement, d’étendre son activité classique de lotissement immobilier et de vente de terrains aménagés au développement sur le site, de plus en plus attractif des Berges du Lac, de projets immobiliers innovants et structurants qui sont de nature à impacter positivement l’image urbaine de la zone et de la ville de Tunis, optimiser l’exploitation du patrimoine foncier unique dont elle dispose et à améliorer son rendement et des performances financières en capitalisant sur son expérience antérieure et en tirant pleinement profit de ses potentialités et des opportunités qui lui sont offertes.

A cet effet, la SPLT lance le présent appel à manifestation d’intérêt pour la présélection d’investisseurs à la fois professionnels et financiers ayant la capacité et la volonté de développer avec elle, en partenariat gagnant-gagnant, un projet immobilier d’envergure visant l’édification d’un quartier d’affaires et de technologies s’inscrivant dans le cadre ci-dessus.

OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objet de présélectionner des investisseurs pour un projet de conception de développement et de gestion, en partenariat avec la SPLT, d’un quartier d’affaires et de technologies sur une parcelle brute de 14 ha environ (permettant le développement de près de 105 000 m2 de planchers en dur) située dans la zone Sud-Est des Berges du Lac et ce, dans le respect de la réglementation urbanistique applicable à la zone, ainsi que le respect des normes techniques et environnementales en vigueur.

Cet appel est ouvert, sans restrictions aucune, à l’attention de tous les investisseurs intéressés tunisiens et étrangers (personnes morales) ayant des références solides dans le développement immobilier ou dans l’exercice d’activités à haute valeur ajoutée ou proposant des activités innovantes à fort potentiel économique pouvant trouver dans les Berges du Lac le site idéal pour se développer et pouvant assurer en conséquence l’ouverture de la ville de Tunis sur son environnement méditerranéen. Les investisseurs en question devant jouir d’une bonne notoriété, de solides références en matière d’investissement de grande envergure et d’une bonne assise financière. Ils sont invités à envisager avec beaucoup d’originalité le développement de projets économiques d’une grande utilité pour le pays, la ville et les deux parties du futur partenariat.

Il est clairement entendu que le but recherché à travers le développement du projet proposé vise directement l’accélération du rythme d’exécution du projet d’aménagement des Berges du Lac, la valorisation au mieux des berges du lac nord de Tunis et des stocks de terrains de la SPLT et la garantie de la pérennité de la société. (Source: AMI International n°02/2018)