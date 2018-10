Tunisie : Une station de plaisance à téléski pour la SPLT dans le Lac nord de Tunis

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°01/2014 pour la réalisation et l’exploitation d’un projet de station de plaisance à téléski nautique dans le Lac Nord de Tunis

La Société de Promotion du Lac de Tunis (S.P.L.T.) lance un deuxième appel d’offres pour la réalisation et l’exploitation en sous-concession d’un projet de «Station de plaisance à Téléski nautique» dans le Lac Nord de Tunis, et ce dans le cadre d’un contrat de sous-concession de l’activité en question conformément aux prescriptions du cahier des charges établi à cet effet.

Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent appel d’offres peuvent se procurer le dossier d’appel d’offres au siège de la SPLT, sis aux Berges du Lac, Rue du Lac Rodrigo de Freitas, et ce contre le paiement de la somme de 50 dinars non remboursable.

Les sociétés étrangères peuvent participer à cet appel d’offres en s’associant à des candidats tunisiens, et ce conformément à la règlementation en vigueur.

Les offres doivent être présentées conformément aux dispositions du cahier des charges et doivent parvenir au siège de la SPLT, sous pli cacheté et scellé anonyme, libellé au nom de Monsieur le Directeur Général, et ne comportant que la mention «A Ne pas ouvrir / Appel d’offres relatif à la sous-concession pour la réalisation et l’exploitation d’un projet de Station de plaisance à Téléski nautique dans le Lac Nord de Tunis».

La date limite de réception des offres au siège de la société est fixée au 09 juillet 2014 à 14h00 -le cachet du bureau d’ordre de la SPLT faisant foi.

Tout dossier parvenu après ce délai sera automatiquement rejeté.