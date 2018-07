L’AHK Tunisie, en partenariat avec Afrika-Verein (association de l’économie allemande pour l’Afrique), organise, du 25 au 29 juin 2018 à Tunis, un voyage sur le thème de la gestion des déchets et du recyclage, indique un communiqué rendu public par la Chambre d’industrie et de commerce tuniso-allemande (AHK).

Cette initiative est soutenue par le ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie. Plusieurs rencontres bilatérales B2B et avec des institutions nationales (Agence nationale de protection de l’environnement, Centre international des technologies de l’environnement de Tunis, municipalité de Tunis) ainsi que des visites de sites (décharge de Borj Chakir à Tunis entre autres) ont eu lieu au cours de ce séjour, explique le document de l’AHK Tunisie.

La problématique de la gestion des déchets est en effet au cœur des préoccupations des autorités tunisiennes, rappelle la Chambre. Chaque année, 2,2 millions de tonnes de déchets ménagers et 2,5 millions de mètres cubes de déchets de construction sont générés en Tunisie.

Certaines initiatives gouvernementales telles que la filière ECO-LEF lancée en avril 2001 et ayant pour objectif de maîtriser davantage la pollution engendrée par les déchets plastiques sont à saluer.

Néanmoins, le système de collecte et de recyclage étant loin d’être efficient, des quantités importantes de déchets jonchent la voie publique ou s’entassent dans des décharges sauvages, regrette la Chambre.

Désormais, la lutte contre cette pollution quotidienne est l’un des défis prioritaires que le ministre des Affaires locales et de l’Environnement ainsi que les municipalités vont devoir relever.

Pour Mme Ben Aïssa d’Afrika-Verein, le but de ce voyage est de permettre une prise de contact individuelle entre entrepreneurs tunisiens et spécialistes allemands, dont l’expertise et le savoir-faire en la matière pourraient permettre la modernisation rapide des infrastructures du pays.

La Tunisie pourrait envisager d’adopter des techniques plus sophistiquées pour recycler ses déchets en s’appuyant sur la forte expérience allemande en la matière, estime le président de l’AHK, Ibrahim Debache.

Pour étayer ses dires, il citera quelques exemples de techniques applicables dans les décharges et usines tunisiennes, tel que le traitement mécano-biologique, au cours duquel les déchets ménagères sont séparées en différentes fractions afin de recycler de manière plus adaptée chaque catégorie de résidus (plastiques, papiers, cartons, métaux, déchets organiques…).

M. Debache rappellera également que la sensibilisation du public à cette problématique est capitale si l’on souhaite qu’un changement de paradigme ait lieu rapidement.

Et le président de la Chambre tuniso-allemande d’industrie et du commerce d’expliquer qu’il ne tient qu’aux citoyens et entrepreneurs tunisiens de s’emparer de la gestion et du recyclage des déchets, s’ils veulent assurer le bon fonctionnement de ce service d’utilité publique dans le pays.