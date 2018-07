La quatrième édition du “Tunisia Economic Forum”, qui aura lieu le mercredi 27 juin 2018, sera axée sur le thème des “politiques économiques et la contrainte des ressources rares en Tunisie”.

Organisée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), cette rencontre, qui sera présidée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, sera consacrée au problème de la pénurie des ressources en Tunisie.

L’IACE précise, dans une notre conceptuelle, que “les choix de politiques publiques se trouvent en effet contraints par une rareté accentuée de ressources telles que l’eau, la terre et les ressources humaines hautement qualifiées, rendant les marges de manœuvre de plus en plus limitées”.

Le premier panel du forum proposera de débattre du thème de “l’optimisation des politiques économiques sous contrainte de rareté”, alors que le deuxième panel discutera de la problématique des “Politiques à adopter pour une meilleure allocation des ressources rares”.

Dans ce cadre, l’accent sera mis sur “les difficultés du secteur du Tourisme face à la rareté des ressources hydriques”, “la politique agricole et les ressources rares” et “la stratégie industrielle sous stress hydrique”.

De même, cette rencontre permettra de débattre de la gestion de la rareté des qualifications, ce qui impose la nécessité de lancer des réflexions profondes sur les politiques éducatives et sur les modalités pratiques de conserver le stock rare de talents dans le pays.