STAFIM lance une nouvelle série spéciale Pack Edition basée sur une version Active.

Orientée confort et sécurité, cette série spéciale intègre en outre des éléments de style et offre, en plus des équipements disponibles sur la 208 Active :

Pack Visibilité

Le pack visibilité se compose de l’allumage automatique des feux de croisement, de l’essuie-vitre automatique, et du rétroviseur intérieur électrochrome.

Air Conditionné Automatique Bizone

Lève-vitres Arrière électriques impulsionnels

Rétroviseurs Extérieurs Rabattables Électriquement

Jantes Alliage 16” ‘TITANE’

Ces équipements sont proposés avec un avantage client d’une valeur de 2.200 DT.

La PEUGEOT 208 Pack Edition dispose de la motorisation 1,2 PureTech 82 ch, elle est disponible au prix de 45.700 DT.