L’association Tunisian American Young Professionals (TAYP) a organisé sa première retraite à Glen Cove, New York, les 28 et 29 avril 2018 sous le thème “Activer la diaspora tunisienne aux Etats-Unis”. Plus de 125 professionnels ont assisté à cet événement dont l’objectif est d’œuvrer à renforcer le soutien des professionnels tunisiens résidents en Amérique du Nord au développement économique de la Tunisie.

Deux jours de séances plénières, de tables rondes et d’ateliers ont offert aux participants l’opportunité de réfléchir ensemble à des moyens innovants de contribuer individuellement et collectivement, à travers la plateforme qu’offre TAYP, à inspirer la diaspora tunisienne à la contribution et au développement au service de la patrie.

Plusieurs idées et initiatives qui ont été élaborées avec l’équipe de direction de TAYP ont été discutées, validées par les participants, et incluent principalement :

– Le réseau d’accompagnement de la diaspora TAYP (TDMN) : établir une plateforme d’accompagnement pour mettre en contact les experts tunisiens dans plusieurs secteurs avec les étudiants et les jeunes entrepreneurs à la recherche de conseils et d’assistance.

– Le livre d’idées : exploiter l’expérience du réseau professionnel TAYP pour élaborer un rapport annuel résumant les principales tendances dans les secteurs prometteurs pour la Tunisie, incluant des recommandations qui seront suggérées au gouvernement tunisien et à la société civile.

– Le prix de l’Innovation : le prix annuel de l’innovation sera dédié aux entrepreneurs et créateurs Tunisiens après avoir soumis les idées de projet a un jury de membres de la diaspora.

– La Conférence annuelle de la diaspora : organiser une retraite annuelle et travailler avec les organisations similaires de la diaspora (ATUGE (France), TAG (Allemagne), NATEG (Canada)) pour organiser un événement annuel en Tunisie où les membres de la diaspora se réunissent avec des entrepreneurs locaux et discutent des success stories, partagent leurs expertise et expériences et offrent de la formation au cours d’ateliers ciblés.

– Le Fonds de la diaspora : lancer un fonds qui se concentrera sur le financement des projets innovants en Tunisie.

Organisé par l’antenne new-yorkaise de TAYP, l’événement a réuni des professionnels tunisiens accomplis exerçant dans les plus grandes entreprises, universités et institutions mondiales à San Francisco, Seattle, Chicago, Atlanta, New York, Toronto et Washington DC avec des entrepreneurs et des startups tunisiennes basées en Amérique du Nord, et des conférenciers de la Banque mondiale, de l’IFC, et des secteurs du capital- risque et de la microfinance.

Plusieurs membres et amis de TAYP basés en Tunisie ont également participé à l’événement.

A propos de TAYP

Inspirée par la révolution tunisienne de janvier 2011, TAYP a été fondée avec la conviction que la prospérité économique est un ingrédient clé pour assurer la transition réussie vers une nouvelle Tunisie. TAYP s’engage à exploiter l’expérience de la diaspora tunisienne aux États-Unis pour créer des opportunités économiques et des échanges commerciaux et culturels dynamiques entre la Tunisie et les États-Unis.

En mettant en relation des professionnels, en créant des partenariats public-privé, TAYP implémente des projets et des initiatives axées sur la promotion de l’export, de l’entrepreneuriat, des échanges et de l’éducation.

Pour plus d’informations : www.tayp.org