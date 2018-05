La société UADH a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

Revenus :

Les revenus du groupe UADH au titre du 1er trimestre 2018 ont connu une légère baisse de 2,8% par rapport à la même période de l’année 2017, en passant de 92 404 382 DT à 89 793 608 DT.

Le groupe UADH est présent sur le secteur automobile à travers les marques CITROËN, DS et MAZDA pour le segment des véhicules légers et à travers la marque Renault Trucks pour le segment des véhicules industriels.

Les réalisations du groupe (en termes de premières immatriculations) à fin mars 2018 sont de 1 500 véhicules légers et 99 véhicules industriels (16 tonnes et plus).

Malgré une baisse du marché de 19,9% entre le premier trimestre 2018 et celui 2017, le groupe UADH a réalisé avec sa marque automobile CITROËN une amélioration de 2,9% en termes de véhicules immatriculés et se positionne Leader du marché (pour les concessions automobiles) à fin mars 2018 avec une part de marché de 10,87%.

Pour sa marque automobile MAZDA, le groupe UADH a réalisé une baisse des ventes des véhicules sur ce 1er trimestre qui est due essentiellement à la hausse du Yen et à un changement de modèle sur la gamme la plus vendue. Le 2ème trimestre devrait confirmer la relance des ventes comme au rythme du dernier trimestre 2017.

Le groupe UADH consolide sa position de Leader sur le segment des véhicules industriels dont le PTAC (poids total autorisé en charges) > 16 tonnes avec une part de marché passant de 20% à fin mars 2017 à 25% à fin mars 2018.

Résultat financier :

Les produits des placements ayant un montant, au 31/03/2018, de 2 023 547 DT, ont augmenté de 9,4% par rapport au 31/03/2017.

Les charges financières nettes du 1er trimestre 2018 ont augmenté par rapport à la période analogue de l’année dernière en raison de la forte dévaluation du Dinar Tunisien par rapport aux monnaies étrangères, étant donné que les importations du groupe sont libellées en Euro et en Yen (ce dernier est la cause principale des pertes de change sur ce 1er trimestre).

Compte tenu de la nouvelle réglementation imposée par la Banque Centrale pour contrôler les importations, le groupe UADH a mis en place des solutions de financement avec des banques panafricaines qui permettent de maintenir les niveaux d’importations budgétées et d’optimiser le coût de financement. Cela se manifeste particulièrement en la position du leader du marché de la marque CITROËN, toujours la marque N°1 des ventes sur les véhicules importés.

Trésorerie nette :

Le solde de la trésorerie nette à fin mars 2018 est resté quasi stable par rapport au

31/12/2017.

La baisse de la trésorerie par rapport au premier trimestre 2017 est expliquée par :

Le paiement des dettes fournisseurs étrangers au titre des importations faites sans

L'optimisation du recours aux crédits de gestion, particulièrement par la réduction et du

L'augmentation du stock des véhicules légers et industriels.

Effectif :

L’effectif du groupe UADH a baissé vu l’optimisation de l’effectif qui a été faite par sa filiale GIF Filter.