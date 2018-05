La société TMI a organisé, mercredi 2 mai 2018, un séminaire au Novotel Tunis sur les dernières nouveautés d’Oracles en présence de plusieurs représentants d’entreprises tunisiennes.

Pour animer la rencontre, deux experts Oracles sont venus spécialement du Maroc, en l’occurrence Mehdi Abdallah et Mohamed Saharaoui, qui nous ont expliqué l’objet de ce séminaire.

Ainsi, Mehdi Abdallah a souligné que l’idée du séminaire c’est d’informer les clients tunisiens des nouveaux en matière de IT, d’une façon générale, et chez l’éditeur Oracle en particulier.

M. Abdallah a tenu à souligner qu’en matière d’informatique, Oracle occupe une position unique parce qu’il a des valeurs ajoutées que la concurrence n’en a pas encore. En effet, à ce jour, c’est le seul qui est à la fois fournissement de matériel (informatique) et de logiciels.

Ajouter à cela que plusieurs entreprises –petites et grandes- utilisent déjà et depuis très longtemps des logiciels Oracle pour effectuer leur charge de travail, que ce soit pour leur ERP, CMRN, la gestion de ressources humaines, leur plateforme de facturation…

Et pour tous ces clients, Oracle a pensé à des solutions optimisées, dans la mesure où ce sont des solutions qui fournissent et le logiciel et le matériel dans une seule plateforme. Donc, plus facile à mettre en place et à gérer, et qui revient moins cher sur un exercice de 3-5 ans. Car on a besoin de moins de ressources pour gérer un système intégré qu’un système classique.

La deuxième valeur ajoutée, c’est ce qu’on appelle le “time to market“ ou le “time to evalue“ (le retour sur investissement) qui devient plus court sur des systèmes intégrés Oracles, explique-t-il, comparés à des systèmes classiques. Parce que ce sont des systèmes intégrés, optimisés et câblés en usine, de sorte que le client peut avoir le système déjà déployé en seulement quelques jours.

Par exemple, si le client achète le réseau chez le fournisseur A, le logiciel chez le fournisseur B et le serveur chez le fournisseur C, alors il est obligé de les contacter les trois s’il y a un problème, avec l’éventualité que chacun se dégage de sa responsabilité. D’où la simplicité des solutions Oracle et qui sont disponibles dans les data center des clients, dans les cloud publics et même en mode cloud A-4-9 (c’est un mode intermédiaire ou au milieu qui permet au client de payer en mode souscription, donc à la consommation dans son cloud mais dans son data center).

Voilà grosso modo les valeurs distinctives d’Oracle par rapport à la concurrence.

Maintenant, le séminaire vise à informer les clients de toutes les nouveautés, rappelle Mehdi Abdallah, parce qu’on investit énormément sur la partie R&D, ce qui fait qu’il y a toujours du nouveau qu’on fait partager avec les clients en organisant des séminaires périodiques grâce à nos partenaires, en Tunisie c’est TMI, un partenaire historique pour Oracle, qui est certifié sur nos technologies et formé pour pouvoir accompagner nos clients locaux dans leurs projets IT.

Par ailleurs, à propos de l’appréhension des clients sur le Cloud, l’expert d’Oracle souligne qu’Oracle a mis en place des solutions qui sont à même d’apaiser ces peurs, avec des coûts nettement abordables pour les entreprises.

Toujours concernant les solutions Oracle, M. Abdallah nous a également assuré qu’au cours des dernières années, beaucoup d’entreprises en Afrique du Nord et Afrique francophone ont décidé de migrer vers les solutions Oracle, pour leur simplicité d’installation et de management.

Enfin, Oracle et ses partenaires, comme TMI, sont là accompagner leurs clients pour les aider à prendre les bonnes décisions en termes de IT.

Pour sa part, Mohamed Saharaoui, l’autre représentant d’Oracle, a fait état dans présentation d’un paradoxe de la part des clients : “faire plus avec moins de budget“. Ceci parce que le département IT des entreprises est souvent perçu comme un “consommateur de budget“.

C’est donc ce qui a poussé Oracle opter pour de l’optimisation partout. En effet, le premier poste, c’est l’environnement “base de données Oracle“. Aujourd’hui, explique le spécialiste, Oracle a délivré un portefeuille riche, c’est l’Ingineering System, qui est capable d’optimiser le maximum de dépenses. C’est une solution intégrée à l’usine d’Oracle –on n’a pas besoin de beaucoup de scipt pour l’installer et/ou le manager. Il s’agit des solutions qu’on appelle de “All in one“ –pour le stockage, le réseau et le serveur- qui sont installée dans un même rack, alors que dans les systèmes classiques il fallait acheter séparément les serveurs réseau et celui pour le stockage et des switchs…

Oracle a donc trouvé la parade : le tout dans une seule solution : le stockage, le réseau, la partie administration, la partie serveur dans le même rack et qui sont managés avec une seule et unique solution. Autrement dit, l’époque où plusieurs administrateurs étaient affectés exécuter les différentes solutions est révolue avec la nouvelle solution d’Oracle. «On va réduire le coût du jour/homme», affirme M. Saharaoui.

Nous sommes à l’heure d’optimisation en termes de coût de licences, et ce sont en plus des solutions performantes parce qu’elles sont basées sur des sparcs. Ce sont des solutions qui sont intégrées avec la base de données dès l’usine.

Tallel BAHOURY

A propose de TMI :

TMI, créée en septembre 1987, est un intégrateur de solutions informatiques. L’entreprise compte à ce jour 63 collaborateurs dont une Equipe sales de 10 ingénieurs, et 20 ingénieurs support avec une moyenne d’expérience de 17 ans. Son chiffre d’affaires s’élève, aujourd’hui, 2,850 milliards de dinars.

TMI, c’est également 30 ans d’expérience dans l’industrie IT, dont 25 ans de partenariat avec Oracle.

Elle est présente sur 4 marchés en Afrique couvrant 22 pays de l’Afrique subsaharienne.

Plus de 60 ISVs & Alliances et plus de 2.000 installations sur 14 pays.

En outre, TMI est Certifié ISO 9001.

TMI propose, à travers son centre de formation :