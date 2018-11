TMI fête la jeunesse et l’innovation avec Huawei

TMI et Huawei ont fêté l’innovation avec 50 jeunes venus des quatre coins de la Tunisie, de Gabès à Tunis en passant par Gafsa, Sousse, Sfax, etc.

C’était lors de la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants du Programme «Tunisian Seeds For The Future 2018» et de «Huawei ICT Academy 2018-2019».

Il s’agit de jeunes filles et garçons poursuivant leurs études en ingénierie informatique et TIC dans des établissements universitaires publics et privés.

Huawei et son partenaire certifie TMI en Tunisie ont offert et installé des laboratoires informatiques dans 14 institutions universitaires autour des technologies Huawei, le leader mondial dans les TIC.

Conçus autour des technologies IT IP et l’Internet des objets (IOT), ces laboratoires ont permis à plus de 50 ingénieurs tunisiens à se former et à se faire certifier sur ces technologies Huawei.

Intervenant à cette occasion, Mondher Ben Ayed, président de TMI, n’a pas manqué de souligner que TMI, partenaire technologique de Huawei sur l’Afrique, s’inscrit dans cette stratégie de la société du savoir qui correspond aussi bien avec le choix de Huawei mais aussi avec celle de la Tunisie.

Le patron de TMI a rappelé que la Tunisie bourguibienne a fait depuis 1956 -date de son indépendance- le choix de miser sur la jeunesse, la femme et l’éducation comme vecteurs de son développement.

Dans cet ordre d’idées, la Tunisie, avec 12 000 ingénieurs diplômés par an, est actuellement une exception en Afrique et dans le monde arabe, a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que la TMI avec sa filiale Oradist emploie 150 personnes dont plus de 80 ingénieurs.

Pour elle la formation et la certification est un gage de maîtrise de la technologie.

Les 3 premiers ont décroché une formation de 15 jours en Chine dans les laboratoires de Huawei.

Mention spéciale pour l’École supérieure privée de technologie et d’ingénierie de l’Ariana TEK-UP fondée par Khaled Jerbi et qui a formé et certifié 8 ingénieurs, dont les étudiants qui ont gagné les 3 premières places, décrochant ainsi un stage chez Huawei en Chine

