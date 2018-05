Tunis abrite, du 2 au 4 mai, un atelier sur le développement du secteur du palmier dans la région du Maghreb, organisé à l’initiative de l’Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

L’atelier s’inscrit dans le cadre d’un programme de collaboration entre l’OADA et l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) afin d’analyser les atouts et les contraintes de la chaîne des valeurs du secteur du palmier dattier.

Des représentants des composantes de la chaîne des valeurs du palmier dattier dans les cinq pays du Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie) sont attendus à cet événement qui vise à élaborer une stratégie régionale pour développer le secteur et améliorer ses performances commerciales à l’échelle internationale.