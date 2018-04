“La Tunisie se vend bien et attire le marché familial qui compte pour 44% des réservations à ce jour”. C’est ce qu’indique le tour-opérateur britannique Thomas Cook, ajoutant que pour répondre à la demande des clients, Thomas Cook Airlines a décidé d’augmenter le nombre de ses vols hebdomadaires vers la Tunisie qui passeront de 3 à 11 pour cet été.

Selon le rapport 2018 de Thomas Cook, les recherches en ligne pour la destination Tunisie se sont multipliées par 8, soit une hausse de 790%, et ce au 13 février dernier, jour de la reprise des vols de Thomas Cook à destination de la Tunisie.

“L’été 2018 voit le retour en Afrique du Nord et les favoris de la Méditerranée orientale pour les vacanciers britanniques”, précise le rapport de vacances du tour-opérateur.

Chris Mottershead, DG de Thomas Cook UK, a déclaré: “Avec seulement une semaine avant le début officiel des vacances d’été, l’Egypte et la Tunisie se vendent aussi bien avec le prix et la qualité, ce qui rend ces destinations très appréciées”.

Jusqu’à présent, la Turquie est la destination phare des vacanciers britanniques et nous constatons une croissance substantielle des réservations par rapport à l’année dernière, a-t-il dit.

Sur la base des réservations d’été 2018, l’Espagne (combinant continentale, Baléares et Canaries) arrive en tête pour la deuxième année consécutive. La Turquie est au troisième rang, mais elle est actuellement en train de surpasser l’Espagne continentale et les îles Canaries réunies.

La deuxième destination la plus populaire cet été est la Grèce avec les réservations de vacances à forfait de Thomas Cook en hausse par rapport à l’été dernier. La variété offerte par les îles continentales et grecques est particulièrement attrayante pour les couples. Les réservations réservées aux adultes ont augmenté de 5% d’une année sur l’autre et représentent désormais 64% de toutes les réservations en Grèce pour l’été 2018.

Les Etats-Unis sont la quatrième destination de vacances la plus populaire de l’été.