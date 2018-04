Tunisie : Journée d’information sur le statut d’opérateur économique agréé (OEA)

La Direction générale de la douane organise, vendredi 27 avril 2018, à Tunis, une journée d’information sur le statut d’opérateur économique agréé (OEA), en vue de présenter ce statut, les conditions de son octroi et les principaux avantages qu’il offre, en plus du renforcement du partenariat entre la douane et le secteur privé.

Des accords de partenariats entre la direction générale de la douane et 11 entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie et des services et qui répondent aux conditions de bénéficie du statut d’OEA seront signés.

Le nombre total des entreprises ayant obtenu le statut d’OEA sera être porté à 24, pendant la période allant de 2010 à 2016, a indiqué la douane dans un communiqué publié, jeudi, à Tunis.

Le statut d’opérateur économique agréé (OEA) est accordé à toute entreprise opérant en Tunisie dans le domaine du commerce extérieur pour qu’elle soit digne de confiance de la direction des douanes.

Pour ce faire, cette dernière doit répondre à certaines conditions, dont une situation douanière saine au cours des trois années précédant le dépôt de la demande de bénéfice et une situation financière conforme à la réglementation en vigueur. Elle doit également répondre aux exigences du contrôle douanier.

Ce statut exige aussi le respect des normes de sûreté et de sécurité relatives à la protection des entreprises et des personnes ainsi que l’ensemble de la chaîne de logistique liée aux marchandises.

Il s’agit, par ailleurs, de fournir les moyens et équipements nécessaires pour effectuer le travail et procéder selon un système de logistique crédible.

Le statut d’OEA permet aux entreprises bénéficiaires d’alléger les délais de dédouanement des marchandises, de réduire ceux de stationnement des conteneurs aux points frontaliers, ainsi que de renforcer la compétitivité des entreprises, d’encourager l’exportation et de réduire les coûts directs et indirects.