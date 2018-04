Le nouveau round de négociations entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) sur l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) se déroulera du 28 au 31 mai 2018. C’est ce qu’a affirmé le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur et négociateur pour la Tunisie de l’ALECA, Hichem Ben Ahmed.

“Annoncé par Sophie Vanhaeverbeke, chef de la coopération à la Délégation de l’UE à Tunis, pour cette semaine, le nouveau round n’aura lieu qu’à fin mai. Généralement deux ou trois dates sont retenues pour ces négociations, mais la date définitive dépend des travaux des équipes techniques”, a-t-elle expliqué.

Les négociations entre la Tunisie et l’UE au sujet de l’ALECA avaient démarré depuis 2015. Le nouveau round sera axé sur l’élargissement de l’accord à tous les secteurs, y compris l’agriculture et les services.

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, en visite à Bruxelles, a affirmé, mardi 24 avril, que l’ALECA sera signé en 2019. “Ce dossier revêt une importance toute particulière à l’échelle nationale”, a-t-il souligné, au terme de son entretien avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.