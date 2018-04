Le chef du gouvernement, Youssef Chahed a souligné, mardi 24 avril 2018, dans une allocution enregistrée diffusée à l’ouverture du Forum économique africain, que tous les indicateurs démographiques, économiques et financiers confirment que le continent africain est une terre de perspectives prometteuses et d’opportunités.

Selon lui, ce forum économique africain constitue une opportunité importante pour le renforcement du partenariat économique entre les gouvernements africains mais aussi entre les secteurs public et privé, les investisseurs, les organisations de la société civile et les composantes de l’économie alternative.

Chahed indique que la Tunisie œuvre à éradiquer la pauvreté et à lutter contre le chômage et les inégalités sociales et est appelée également à booster le développement durable.

Le chef du gouvernement, qui effectue actuellement une visite de travail dans le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) a souligné que la Tunisie est soucieuse de conjuguer tous les efforts et énergies visant la réussite de ce forum.

A noter que le forum enregistre la participation de 38 pays africains et 140 responsables de haut niveau représentant les secteurs public et privé ainsi que des bailleurs de fonds et des hommes d’affaires.

Quelque 800 participants sont attendus lors de cette manifestation qui se poursuit pendant deux jours à Tunis. Ils prendront part à des ateliers sectoriels sur le bâtiment et les travaux publics en Afrique, la technologie moderne, la santé en Afrique, l’enseignement supérieur et l’emploi, outre les technologies et le développement durable.