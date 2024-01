Le président du Fonds d’investissement palestinien Mahamed Mustapha, a salué, mercredi à Davos, la position de l’Etat Tunisien, sous la direction du président de la République, Kais Saîed, en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’issue de sa rencontre, ce mercredi, à Davos, avec le chef du gouvernement Ahmed Hachani, le responsable palestinien a souligné que cette rencontre a permis de “se concerter autour de différentes questions d’intérêt commun “.

Il a salué, par la même occasion, “la position officielle tunisienne, la dynamique diplomatique et la position humanitaire et juridique” en faveur du peuple palestinien et de sa juste cause.

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani conduit actuellement la délégation tunisienne aux travaux de la 54ème édition du Forum économique mondial (Davos 2024), dont les assises se sont officiellement ouvertes, lundi, 15 janvier 2024, à Davos.

Il est accompagné par la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étrangers.