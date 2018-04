Les travaux de rénovation de l’hôtel “Laico” ont coûté 140 millions de dinars, a fait savoir lundi le membre de la société “Autorité libyenne des investissements africains”, Khaled Khalifa Hasine.

L’objectif est de faire de l’hôtel un pôle touristique important pour le tourisme de conférences et d’affaires, a-t-il ajouté.

A rappeler que plus de 40 sociétés tunisiennes ont contribué à la rénovation de l’hôtel en collaboration avec la société Libyenne, dans le but de renforcer les opportunités de coopération dans les secteurs d’investissement et de l’économie entre la Tunisie et la Libye.

L’hôtel “Laico” comporte 192 chambres de luxe, 85 chambres exécutives, 20 suites de luxe et 10 suites exécutives, en plus d’une suite présidentielle de 13 étages.

Hasine a ajouté que la Libye dispose de plusieurs complexes touristiques à Hammamet, Djerba et Tunis.

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Salma Elloumi, a souligné en marge de l’ouverture de cette unité hôtelière, que le nombre des entrées des touristes européens a connu une évolution de 40%, notamment avec le retour, au cours de l’année 2017, des marchés allemands et français d’une manière progressive.

Elle a également évoqué la progression des nouveaux marchés dont celui russe et chinois,en plus du marché algérien dont le nombre des touristes algériens a atteint en 2017 environ 2,5 millions, précisant que ce nombre pourrait s’élever en 2018 à 3 millions.