Plus de 300 enfants, étudiants et ingénieurs participent, dimanche à l’INSAT (Institut national des sciences appliquées et de technologie) à Tunis, à la 9ème édition de TUNIROBOTS, la Journée nationale tunisienne de la robotique.

Des ingénieurs et des amateurs de robots dont l’âge varie entre 7 et 30 ans, exposent le long de cette journée leurs inventions basées sur des technologies innovantes.

TUNIROBOTS met en interaction plusieurs acteurs du domaine du développement et de l’innovation technologique en Tunisie. Elle vise à réunir tous les passionnés de la robotique de tous les âges en permettant aux plus petits et aux plus grands de participer dans des compétitions qui leurs sont dédiées, d’approfondir leurs connaissances, d’affiner et de valoriser leurs talents.

Au programme de la journée “TUNIROBOTS18”, six compétitions alternant entre concours, challenges et expositions :

– ALL JAPAN ROBOT SUMO TOURNAMENT: C’est un concours international de robotique organisé chaque année depuis 1989 à Tokyo, Japon. Pour cette édition, la Tunisie sera le premier pays arabe et africain à organiser les qualifications à ce concours. L’équipe gagnante aura l’opportunité de rejoindre le “Grand Final” de ce concours international.

– La Ligue Tunisienne des Champions de la Robotique LTCR : C’est une compétition nationale dédiée non seulement aux ingénieurs et élèves ingénieurs, mais aussi à tous les amateurs et les passionnés de la robotique qui cherchent à découvrir et forger leurs talents. Cette année, le thème est la renaissance des nations: ” The rise of a Nation “.

– Le CHALLENGE 24H : cette compétition consiste à concevoir un robot conforme à un cahier des charges dévoilé le jour de la compétition dans un délai de 24h. C’est une course contre la montre pour donner naissance à un robot fonctionnel et complet.

– Le GADGET CHALLENGE : TechCare : Il s’agit de créer un prototype de projets, orientés vers l’assistance des personnes ayant un besoin particulier.

Pour cette édition, la cible visée par les prototypes de gadgets proposés sera les personnes souffrant des maladies orthopédiques, sous le thème TechCare. Un incubateur va assurer par la suite l’incubation du projet gagnant.

-Le TUNIROBOTS Junior : Depuis 5 années, cet axe offre l’opportunité aux jeunes de 7 à 17 ans, de se lancer dans le domaine de la robotique à travers son concours sous le thème “Harry Potter”, un challenge de 4h et l’exposition de TUNIROBOTS Junior. Cette exposition donnera la chance aux petits amateurs de la robotique d’exploiter leurs dons et présenter leurs propres projets basés sur des techniques simples et connues.

Des formations en IOT (Internet des objets) sont assurées par l’équipe TUNIROBOTS Junior tout au long de l’année dans les différentes régions de la Tunisie pour introduire les jeunes à l’univers de la création et de la créativité. Plus de 200 élèves en bénéficient chaque année.

Des expositions sont également, programmées pour faire connaitre au grand public les innovations de l’année et familiariser le plus grand nombre à l’emploi innovant, responsable et ciblé de la robotique dans la vie courante. Le thème de cette 9ème édition de TUNIROBOTS, est le ” DIVERTISSEMENT “, visant des inventions capables de nous faciliter la vie et la rendre plus agréable.

L’Auditorium Géant de l’INSAT accueille chaque année des prestations artistiques diverses, entre danse, musique, mapping 3D et cinématographie.

TUNIROBOTS a été créée en 2010, à l’initiative d’un collectif de jeunes étudiants bénévoles visant à promouvoir la culture de la robotique en Tunisie et à travers le monde.