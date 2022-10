Le Centre national de l’informatique pour l’enfant (CNIPE) organise des sessions de formation dans les domaines de l’informatique, des multimédias, de la maintenance, de l’installation et des réseaux informatiques, en plus de la formation dans l’atelier nouvellement développé dans le domaine de la robotique éducative.

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées vient de publier, dans un communiqué, le calendrier des sessions de formation du CNIPE et des centres régionaux, soulignant que l’inscription des enfants à la première session de formation dans les centres régionaux s’ouvre le 4 octobre courant et se poursuivra jusqu’au 9 octobre 2022, faisant savoir que les sessions de formation commencent en octobre 2022 et se terminent en juillet 2023.

Le calendrier comprend 13 sessions de formation avec des cours intensifs pendant les vacances scolaires au profit des enfants âgés de 5 à 18 ans.

Quelque 9 473 enfants ont bénéficié des programmes de formation dispensés par les centres régionaux de l’informatique pour l’enfant au cours de l’année scolaire 2021-2022, dont environ 1 800 enfants porteurs de handicap et 503 enfants issus de familles défavorisées soit une augmentation d’environ 54% par rapport à l’année 2020-2021, qui a enregistré la formation de 6 156 garçons et filles dans toutes les régions de la République.

Le CNIPE a pour mission principale la formation des enfants âgés entre 5 et 18 ans dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Créé le 29 juillet 1996, le centre est placé sous la tutelle du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.