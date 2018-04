Une nouvelle unité de production de textile du groupe allemand Gonser spécialisé dans la confection de jeans a été inaugurée mardi 17 avril à Grombalia, par les ministres de l’Industrie et de la Santé.

Le président dudit groupe, Siegfried Gonser, a affirmé, à cette occasion, que “la confiance qu’accorde son groupe à la Tunisie n’a jamais été ébranlée, comme en témoigne l’ouverture de sa nouvelle unité industrielle dotée des dernières technologies en matière de textile et caractérisée par son respect pour l’environnement”.

Il a ajouté que “son groupe installé en Tunisie depuis 1992 vise, à travers l’installation de la nouvelle unité qui n’utilise pas de matières nocives pour l’environnement, à développer ses capacités de production, notamment des produits respectueux de l’environnement, sur lesquels la demande est croissante à l’échelle internationale”.

Les équipements, permettant le recyclage de plus de 80% des eaux utilisées pour le traitement de jeans, seront installés dans cette unité pilote, a-t-il affirmé. Cette dernière démarrera son activité avec 50 ouvriers, ses capacités de production seront progressivement, développées durant les deux années à venir pour avoisiner les capacités de l’unité de Korba, employant 2.000 personnes”.

De son côté, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a mis l’accent sur “l’importance de l’ouverture de cette unité, première du genre en Afrique et en Europe, étant donné qu’elle associe l’utilisation des dernières technologies au respect de l’environnement et de sa responsabilité sociétale, outre son engagement à recycler les eaux utilisées”.

Selon lui, la mise en place de cette unité témoigne de la confiance continue des investisseurs dans le site Tunisie, surtout que sa réalisation a nécessité des investissements de l’ordre de 10 millions de dinars, mais aussi de la compétitivité de la main d’œuvre tunisienne capable de produire selon les normes internationales.

Il a aussi mis l’accent sur l’importance de promouvoir la Tunisie en tant que pôle industriel et technologique compétitif.

L’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Andreas Reinicke, a, pour sa part, réitéré la confiance des investisseurs allemands dans la Tunisie, rappelant que les entreprises allemandes n’ont pas quitté la Tunisie depuis la révolution”.