Les nouvelles technologies de l’information offrent à l’Afrique une opportunité unique d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les plus grandes universités ouvrent des programmes de cours gratuits. Les meilleures études de cas et travaux pratiques sont disponibles, avec un simple accès à Internet.

Un nombre d’initiatives locales à tous les niveaux de l’éducation, comme kwiizi.com au Cameroun, boxes d’apprentissage alimentés avec des millions d’articles, livres et vidéos à portée éducative. Les TIC permettent également d’opter pour les circuits courts et la vente directe, ce qui réduit la consommation d’énergie, favorise la résilience des économies et la stabilité des populations. Par ailleurs les TIC ont un impact extrême sur la production, le stockage, la distribution et l’efficacité énergétique. Les nouvelles technologies seront ainsi le facteur clef du développement durable au 21e siècle.

Le panel réunit des acteurs de tout premier ordre. Il permettra de faire le point sur la maîtrise des TIC en Afrique, les expériences en cours et les pistes d’approfondissement et de coopération.

(Source: Forum Economique Africain – Tunisie avril 2018)