L’Office national des télécommunications, plus connu par sa dénomination commerciale “Tunisie Telecom“, a été créé par la loi n°36 du 17 avril 1995 ; loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996. Quelques années plus tard, fin 2002, Tunisie Télécom devient une Société anonyme de droit public.

Autrement dit, ce jour du 17 avril 2018, Tunisie Telecom fête ses 23 ans d’existence. Elle aura connu au cours de cette période dix p-dg.

Et l’histoire retiendra que Tunisie Telecom a inauguré sa première ligne GSM le 20 mars 1998. A partir de cette date, l’entreprise connaîtra d’importations évolutions dans tous les domaines, notamment technologiques, commercial et marketing.

Autres dates clés : 2000, 2006, 2008, 2009, 2016, 2017. En effet, en mai 2000, Tunisie Telecom crée sa première filiale GSM hors des frontières nationales, plus précisément en Mauritanie (MATTEL).

Le 27 avril 2006, l’entreprise s’ouvre à un partenaire stratégique avec l’entrée dans son capital du consortium émirati EIT (Emirates International Telecommunications) pour 35%.

En 2008, Tunisie Telecom offre la possibilité aux détenteurs de cartes bancaires nationales d’alimenter le solde de leurs lignes prépayées via les distributeurs automatiques de billets de l’Arab Tunisien Bank (service Mobilink).

En 2009, lancement du 1er câble sous-marin 100% tunisien dénommé «Hannibal».

Le 21 mars 2009 constitue une autre date clé de Tunisie Telecom, avec le lancement d’une nouvelle marque, Elissa, avec des offres spécifiquement dédiées aux jeunes de moins de 25 ans; mais trois ans plus tard, en 2012, elle sera accessible à tous sans limite d’âge.

En 2011, TT lance son réseau 3G. Et 5 ans plus tard, en 2016, ce sera au tour de la 4G

Aujourd’hui, TT dispose de 3 Data Centers répondant aux normes internationales.

En août 2017, l’opérateur national des télécommunications rachète 65,4% du capital de l’opérateur maltais, GO Malta.

Enfin, en novembre 2017, TT signe un accord avec le ministère des Technologies de la communication et l’Economie numérique pour la couverture des zones blanches avec un réseau haut débit

Tunisie Télécom propose plusieurs services dans le secteur des télécommunications fixes et mobiles. Tunisie Telecom est également un FAI (Fournisseur d’accès à Internet) : Frame Relay, ADSL, X.25, LS, RNIS et WLL pour la téléphonie rurale.

Au 31 décembre 2017 Tunisie Telecom compte 4.393.610 abonnés au réseau mobile, 901.179 abonnés à la téléphonie fixe et avec sa filiale FSI TopNet elle possède 57% du parc ADSL installé en Tunisie.

Evolution de l’identité visuelle de Tunisie Telecom depuis sa création

RSE, l’ADN de Tunisie Telecom

Outre ses activités technologiques et commerciales, Tunisie Telecom est également active dans le domaine social. Au fil des années, elle a développé une véritable stratégie autour de la RSE –ou Responsabilité sociétale de l’entreprise.

Aujourd’hui, on ne compte pas le nombre d’actions sociales à l’actif de l’opérateur, aussi bien en son sein, avec un traitement particulier pour ses employés en activité mais aussi pour ses retraités.

Toujours dans le domaine social, Tunisie Telecom s’implique dans le programme de lutte contre le tabagisme, soutient les personnes âgées sans soutien familial, soutien scolaire, l’expérience bien-être de ses clients, SOS Villages d’enfants, gardons nos plages propres, plantation de 1 million d’arbres avec l’association Almadanya…

Autant dire que la RSE est désormais considérée par le management de Tunisie Telecom comme un ADN et non comme mode. Et ce qui fait sa force économique, technologique et sociale.

Nous reviendrons.

Tallel BAHOURY