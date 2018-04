Le président de la République, Béji Caid Essebsi, participera au 29e sommet de la Ligue arabe prévu dimanche 15 avril à Dhahran en Arabie saoudite, à l’invitation du souverain saoudien, Salman ben Abdelaziz Al Saoud, indique un communiqué du bureau de presse de la présidence de la République .

A cette occasion, Caid Essebsi prononcera une allocution portant notamment sur les positions de la Tunisie quant aux principales causes arabes.

Le président de la République donnera également un aperçu de l’initiative tunisienne visant à désamorcer la crise libyenne ainsi que de son approche pour promouvoir les mécanismes de l’action arabe commune.

Caid Essebi lancera également un appel à la consolidation de la solidarité interarabe afin de soustraire la région aux crises et de l’immuniser contre les scissions, le terrorisme et la violence.

Par ailleurs, le chef de l’Etat aura, en marge du sommet, des entretiens avec nombre de dirigeants arabes.

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, avait conduit jeudi la délégation tunisienne aux travaux des réunions préparatoires dudit sommet et s’était entretenu en marge de ces réunions avec les ministres des Affaires étrangères libyen, palestinien et irakien ainsi qu’avec le secrétaire général de la Ligue arabe.

A rappeler que le sommet sera consacré à 18 grandes questions qui préoccupent le monde arabe, dont les volets politique et économique, la cause palestinienne, le conflit arabo-israélien et l’évolution de la situation sur les scènes libyenne, syrienne et yéménite.

Le soutien des processus de paix et de développement au Soudan, la lutte anti-terroriste, les relations arabo-iraniennes et la promotion de la coopération économique interarabe sont également à l’ordre du jour de ce 29e sommet arabe.