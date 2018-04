L’UIB a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018. L’encours de dépôts s’élève à 4.143,8 MDT au 31 mars 2018 vs 3.638,6 MDT une année auparavant. Cette hausse des dépôts de +13,9% –correspondant à +505,2 MDT– résulte de la bonne tenue des dépôts à vue (+133,5 MDT), des dépôts d’épargne (+153,1 MDT), des dépôts à terme et certificats de dépôt (+188,1 MDT) ainsi que de l’augmentation des “Autres Dépôts et Avoirs de la clientèle” (+30,5 MDT).

L’encours net des crédits à la clientèle affiche, également, une augmentation de +18% au 31 mars 2018, correspondant à un additionnel de +739,9 MDT, pour atteindre un encours de 4.839,3 MDT vs 4.099,5 MDT une année auparavant.

Les produits d’exploitation bancaire nets des agios réservés, affichent une progression de +28,1% pour atteindre 128,3 MDT au 31 mars 2018 vs 100,2 MDT à fin mars 2017.

La marge d’intérêt a atteint 43,2 MDT au 31 mars 2018 vs 35,6 MDT à fin mars 2017, soit une progression de +21,5%.

Le Produit Net Bancaire progresse de +15,4% pour atteindre 76 MDT au 31 mars 2018 vs 65,8 MDT à fin mars 2017.

Le Résultat Brut d’Exploitation est en hausse de +17,5%, et s’élève à 39,6 MDT au 31 mars 2018 vs 33.7 MDT à fin mars 2017. Compte non tenu de la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts prévue par le décret gouvernemental numéro 2017-268 du 1er février 2017(2872 KTND à fin mars 2018), le RBE évolue de +26%.