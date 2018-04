La Bourse de Tunis débute la séance du jeudi dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0.37% avec 7 037.92 points dans un volume total de 0.495 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, TAWASOL GROUP HOLDING grimpe de 3.44% à 0.30 TND suivie par BANQUE DE L’HABITAT et SFBT qui gagnent respectivement 2.89% et 2.47% à 21.30 TND et 23.57 TND.

A la baisse, CELLCOM chute 3.61% à 2.13 TND tout comme SERVICOM et TUNIS RE qui baissent respectivement de 3.48% et 1.95% 1.94 TND 8.02 TND, a précisé MCP.