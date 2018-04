Un partenariat avec la start-up française Orséry a été annoncé par la Fédération Tunisienne des Editeurs (FTE), mardi, lors d’une rencontre destinée aux éditeurs tunisiens, tenue dans le stand de l’Institut français de Tunisie (IFT) en marge des activités culturelles organisées dans la Foire Internationale du Livre de Tunis. Ce partenariat, annoncé à l’occasion de la création de la Fédération, permettra aux éditeurs tunisiens de bénéficier de la solution numérique proposée par la société française Orséry. Les livres tunisiens seront ainsi disponibles en permanence dans les librairies françaises équipées de la solution Orséry et pourront être imprimés à la demande en 10 minutes.

Créateur d’une solution d’impression immédiate en librairie grâce à des imprimantes implantées dans différentes librairies en France, Orséry permettra aux éditeurs tunisiens de faire partie de son catalogue numérique et d’accéder ainsi plus facilement et d’une manière instantanée au lectorat français.

Le directeur du développement commercial et des partenariats dans la société Orséry, Olivier De Beaufort a fait savoir à l’agence TAP que cette solution matérielle d’impression permet d’imprimer des livres directement dans les magasins en plus de gérer un catalogue en ligne.

Le stockage dématérialisé des livres donne accès au libraire à un catalogue illimité d’ouvrages en lui donnant la possibilité de fabriquer un livre en 10 minutes face à son client, a-t-il encore ajouté.

A ce sujet, le président de la FTE et président de la maison Cérès Editions, Karim Ben Smail a souligné que tous les éditeurs même ceux qui ne sont pas affiliés à la Fédération peuvent bénéficier de cette solution en envoyant un mail à la fédération affirmant que l’objectif de la fédération est avant tout, de faire avancer le livre tunisien et sa distribution.

Il a, par ailleurs, indiqué que la FTE a pour objectif de faire avancer le métier au niveau de la distribution, l’édition, l’accès à l’information et l’interaction avec le ministère de tutelle. Et de poursuivre ” La FTE veut aussi encourager les jeunes éditeurs tunisiens à s’engager dans ce métier difficile et assurer ainsi la relève dans l’édition tunisienne”.

Répondant à une question concernant la différence entre l’Union des éditeurs tunisiens et la FTE, le président de la fédération a déclaré que “nous sommes tous au service de l’édition tunisienne”. Et d’ajouter “Nous sommes dans une démocratie et le pluralisme fait partie de la démocratie”.

La Fédération Tunisienne des Editeurs (FTE) est une association professionnelle d’éditeurs ayant pour objectif de promouvoir la production éditoriale tunisienne à l’échelle nationale et internationale.

La FTE réunit six maisons d’édition : Cérès Editions, Sud Editions, Apollonia, Elyzad, Déméter et Lalla Hadria Editions.

La Fédération se définit d’abord comme un lieu d’échanges et de réflexion pour les éditeurs tunisiens et se veut également l’un des partenaires professionnels de l’administration tunisienne en matière d’édition, et un vis-à-vis réactif des médias et des institutions locales et internationales concernées par la promotion du livre en Tunisie.