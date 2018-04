La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi sur une baisse de 1,54%, réalisée par le Tunindex à 7 030,93 points soit un volume d’échanges de 5,147 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse MENA Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre SOCIETE CIMENT DE BIZERTE s’est monnayé à 2,43 D soit une évolution de 5,65%, suivi par TUNISAIR qui a réalisé une augmentation de 4,65% à 0,45 D.

Le titre CEREALIS s’est, quant à lui, échangé à 4,95 D soit un relèvement de 4,21%. Dans le vert, ICF et POULINA GROUP HOLDING ont réalisé respectivement une progression de 3% et 2,87% à 33,99 D et 10,39 D.

A la baisse, le titre ATTIJARI BANK a réalisé un volume transactionnel de 1,212 MD, à 46,63 D soit une détérioration de 6,08% suivi par BIAT qui s’est échangé à 142,01 D, soit un déclin de 3,39%. Le titre SAH a réalisé une baisse de 2,99%, à 14,26 D.

Dans le rouge, les titres SOTIPAPIER et SAM ont enregistré un recul respectif de 2,98% et 2,91% à 3,58 D et 2,66 D.