Le premier Groupe mondial de l’enseignement du management de l’hôtellerie et du tourisme “VATEL” organise, du 9 au 13 mai prochain à Tunis, la 12e Convention internationale de VATEL, une initiative visant à soutenir le tourisme tunisien qui réunira 44 écoles VATEL de 35 pays à travers le monde.

VATEL Tunis accueillera les leaders de 44 écoles VATEL et le corporate du Groupe, un rendez-vous annuel qui permet d’échanger, de réfléchir et de débattre sur l’expérience et les dernières tendances du marché mondial de l’hôtellerie et du tourisme, de penser la qualité de l’enseignement et définir les nouvelles orientations pédagogiques dans un contexte international, indique un communiqué publié mardi 10 avril par le groupe Université européenne de Tunis, partenaire de VATEL Tunis.

Sacrée “Meilleure Ecole Hôtelière” lors de la 17e édition des Worldwide Hospitality Awards, VATEL constitue, aujourd’hui, le 1er groupe mondial de l’enseignement du management de l’hôtellerie-tourisme, fort de ses 37 ans d’expérience, de son rayonnement international et surtout d’un réseau de plus de 30.000 diplômés qui exercent dans les plus prestigieux établissements du globe, ajoute la même source.

Partenaire en Tunisie du Groupe Université européenne de Tunis, VATEL Tunis accueille chaque année des étudiants de différentes nationalités qui évoluent dans un environnement international. Grâce à une formation en management aux normes et standards du tourisme et de l’hôtellerie internationale, les étudiants de VATEL s’inscrivent dans une lignée de managers et de directeurs à des taux de placement exceptionnels et engendrant de véritables success stories.