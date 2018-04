L’ancien ministre égyptien des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a été reçu mardi 10 courant par le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui.

Les deux hommes ont évoqué, à cette occasion, les défis qui se posent sur la scène arabe et la capacité de la Ligue arabe d’interagir avec les mutations rapides aux niveaux régional et international et de gérer les crises dans la région.

Ils ont souligné la nécessité de mettre à contribution les élites et les centres de recherches et d’études pour l’élaboration de stratégies appropriées favorisant une meilleure adaptation aux mutations en cours et permettant de créer des mécanismes pour le règlement des conflits.

Evoquant les menaces qui pèsent sur la sécurité de la région, Khemaies Jhinaoui et Amr Moussa ont appelé à renforcer la coopération entre les pays arabes, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme religieux et le crime organisé, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.