Avec plus de 4 millions d’utilisateurs, l’appli Ecobank Mobile permet à tout utilisateur d’ouvrir un compte Ecobank Xpress en un instant sur son téléphone mobile

L’appli Ecobank Mobile, une appli de services financiers unifiée à travers 33 pays africains, a traité 9 millions de transactions, représentant un total de plus de 1 milliard de dollars américains depuis son lancement il y a 18 mois.

Avec plus de 4 millions d’utilisateurs, l’appli Ecobank Mobile permet à tout utilisateur d’ouvrir un compte Ecobank Xpress en un instant sur son téléphone mobile (favorisant ainsi l’inclusion financière pour les non-bancarisés).

On compte à présent plus de 4 millions de titulaires de compte Ecobank Xpress sur l’appli Ecobank Mobile et les plateformes USSD. Les clients d’autres banques peuvent s’inscrire à l’appli Ecobank Mobile avec leur carte MasterCard ou Visa, tandis que les clients Ecobank le font grâce à leur carte bancaire ou aux références qu’ils utilisent pour la Banque par Internet.

Les utilisateurs de l’appli Ecobank Mobile peuvent transférer de l’argent en un instant avec Ecobank dans leur pays ou ailleurs en Afrique à l’aide d’Ecobank Rapidtransfer, un service unique plus rapide et moins coûteux que ceux proposés par les concurrents.

En utilisant Visa Direct sur l’appli Ecobank Mobile, les particuliers peuvent également effectuer des transferts vers des comptes bancaires d’autres banques, vers des portefeuilles mobiles ou au profit de porteurs de carte Visa.

L’appli permet de régler facilement ses achats à l’aide d’Ecobankpay Scanner+Payer via Masterpass, mVisa et Mcash, de régler des factures (électricité, eau, etc.), des frais scolaires ou des abonnements, de faire des dons, d’acheter du crédit téléphonique en un instant et de générer des tokens électroniques de paiement avec Ecobank Xpress Cash pour effectuer des retraits sans carte aux GAB ou aux Points Ecobank Xpress.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a expliqué que la mission stratégique d’Ecobank était axée sur l’utilisation de la banque mobile pour apporter des services novateurs, efficaces et à moindre coût à ceux qui étaient jusqu’ici exclus de l’économie formelle, et allait donc bien au-delà des réseaux traditionnels d’agences et de GAB. Il a mentionné que la banque avait traité presque autant de transactions sur l’appli Ecobank Mobile depuis le début de cette année que durant le second semestre 2017.

«Les clients ont accès aux services financiers 24h/24, 7 j/7, 365 jours par an, depuis le confort de leur téléphone mobile avec l’appli Ecobank Mobile», a-t-il détaillé. «Nous avons apporté d’excellentes fonctionnalités aux consommateurs dans les 33 pays d’Afrique où Ecobank est présente».

Pour sa part, Patrick Akinwuntan, directeur exécutif du Groupe Ecobank, Consumer Banking, a précisé qu’Ecobank était déterminée à proposer un accès facile aux services financiers à tous les Africains via l’appli mobile de la banque, tirant profit de l’ubiquité des téléphones mobiles, et les Points Ecobank Xpress, quand l’interaction physique est nécessaire, en particulier pour les dépôts d’espèces.

«Nous avons pour objectif de devenir la première société de services financiers aux particuliers en Afrique et nous avons développé une gamme de produits et services grâce à laquelle nous pouvons répondre aux besoins de nos clients en matière de services bancaires, de financement, d’investissements et d’opérations au quotidien», a affirmé M. Akinwuntan. «L’appli Ecobank Mobile permet d’accéder facilement à ces services n’importe où et à tout moment et nous sommes très satisfaits de son succès».

L’appli Ecobank Mobile peut être téléchargée sur Google Play Store ou Apple Store.

À propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (www.Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Il emploie plus de 17.000 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 1.200 agences et bureaux.

Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers.