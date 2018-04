Jhinaou s’entretient avec la présidente du Conseil d’affaires russo-tunisien

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a souligné “l’importance de bien préparer” la réunion de la Commission mixte tuniso-russe, prévue fin mai 2018 à Tunis. En recevant, vendredi 6 avril, avec la présidente du conseil des affaires russo-tunisien, Tatiana Sadofieva, “la nécessité de consolider la coopération entre le secteur public des deux pays”.

Jhinaoui a rappelé à cette occasion “l’amélioration constante du climat des investissements en Tunisie, les avantages et privilèges accordés par la Tunisie aux investisseurs étrangers, rapporte le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

De son côté, la responsable russe, en visite de travail en Tunisie pour assister à la réunion des experts tuniso-russes, s’est félicitée des “résultats positifs” de cette réunion.

Elle a réaffirmé la volonté des hommes d’affaires et professionnels russes à “élargir la base du partenariat avec leurs homologues tunisiens et prospecter de nouveaux créneaux de coopération et de partenariat, notamment dans les domaines du commerce, du transport, du tourisme et des technologies de communication”.

La réunion des experts tuniso-russes, tenue les 5 et 6 avril, examine les possibilités de développement des échange commerciaux bilatéraux et la préparation de la 7e session de la commission commune tuniso-russe.

Cette commission a tenu sa 6e session du 30 mars au 1er avril 2016 à Moscou, parallèlement à un forum des hommes d’affaires tunisiens et russes, avec la participation de 100 hommes d’affaires russes environ et 30 hommes d’affaires tunisiens, opérant dans les secteur du textile, des vêtements, de l’industries agro-alimentaire, des industries pharmaceutiques et du porcelaine.