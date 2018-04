Dans le cadre d’un partenariat stratégique, la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) a confié à Ooredoo Tunisie le renforcement de ses interconnexions. Le nouveau dispositif garantira la liaison permanente de la Bourse en très haut débit avec ses différents partenaires, notamment le Conseil du marché financier (CMF) et les 23 intermédiaires en Bourse ainsi que son propre site de backup.

Ce maillage de toutes les interconnexions offre, en plus de la sécurisation des lignes, de grandes facilités d’échanges de données. En effet, avec un taux de disponibilité de 99,9%, les solutions de Ooredoo offrent un accès Data et internet en très haut débit et garantissent la fiabilité et l’efficacité des transmissions avec la possibilité de transférer les données de gros volumes. Elles permettent également de partager les applications numériques en temps réel.

A l’issue de la signature de cette convention, Youssef El Masri, directeur général de Ooredoo Tunisie, a déclaré : «Cet accord confirme notre volonté d’apporter des solutions de pointe avec la meilleure expérience Clients et une excellente qualité de service qui répondent aux attentes des grandes entreprises tunisiennes. Ces solutions permettront à la Bourse de Tunis de gagner en performance et d’accroître son rôle dans le développement du marché financier en Tunisie».

De son côté, Bilel Sahnoun, directeur général de la BVMT, a indiqué : « Ce partenariat vient renforcer l’infrastructure Telco du système financier tunisien. En migrant des anciennes liaisons vers des solutions hertziennes innovantes, la Bourse de Tunis renforce et sécurise l’ensemble de ses interconnexions».