La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi sur une hausse de 0,29% réalisée par le Tunindex à 7.181,99 points, soit un volume d’échanges de 5,152 MDT.

Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 1,282 MDT à 51,30 D, soit un accroissement de 1,78%.

A la hausse, le titre ASSURANCES SALIM s’est monnayé à 30,88 D, soit une progression de 4,11%; BNA a réalisé une augmentation de 3% à 13,39 D; le titre TELNET HOLDING s’est échangé à 8,96 D (2,98%).

Dans le vert, WIFAK INTERNATIONAL BANK et ARAB TUNISIAN LEASE ont réalisé respectivement une progression de 2,89% et 2,76% à 7,10 D et 3,34 D.

En revanche, MODERN LEASING a chuté de 2,82% à 3,79 D, suivi par MPBS qui s’est échangé à 3,11 D (-2,81%), le titre AMS a chute de 2,72% à 1,07 D.

Dans le rouge également, les titres SOTETEL et SOMOCER qui ont réalisé des baisses respectives de 2,59% et 2,45% à 2,63 D et 1,19 D.