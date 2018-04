La deuxième édition du programme Ouissal, initié par l’Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA) en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) aura lieu le 5 avril 2018 à Tunis.

Un workshop sera organisé au Rotary Club Tunis, et sera l’occasion pour évaluer l’avancement des projets, relever les lacunes, consulting structurel et organisationnel, et développer le réseau des tandems. Une vingtaine de femmes entrepreneures tunisiennes vont pouvoir bénéficier durant une année du savoir-faire, des conseils et des expériences de leurs mentors.

Ces mentors sont des femmes allemandes expertes dans leur domaine qui souhaitent promouvoir et aider les femmes du Maghreb à réaliser leurs rêves et objectifs. Il ne s’agit pas uniquement d’un accompagnement purement factuel, c’est aussi une source d’enrichissement d’échanges culturels et intergénérationnels.

Le coup d’envoi de la phase de mentoring des tandems a eu lieu en 2017.

Le programme Ouissal au Maghreb (Tunisie et Maroc), d’une année, est dédié aux femmes entrepreneures du Maroc et de la Tunisie en collaboration avec leurs homologues allemandes.

Fort de son succès, le Projet Ouissal met à nouveau en relation 60 femmes chefs d’entreprise tunisiennes, marocaines et allemandes expérimentées et avides d’apprendre, en leur donnant l’opportunité de travailler pendant plusieurs mois en tandems interculturels (constitués d’une mentore et d’une mentorée) à la réalisation d’un projet entrepreneurial durable ou à l’amélioration de la situation de leurs entreprises.

Le programme accompagne et permet aux femmes de s’entraider pour mener à bien leurs projets. En effet, la création d’une entreprise est semée d’obstacles à relever mais elle est aussi synonyme de solitude, de décisions à prendre de choix d’où l’importance d’un mentor dédié pour chacune des participantes.

Les workshops organisés à Tunis et à Casablanca ont été le point de départ de cette collaboration interculturelle et multisectorielle.

Les participantes y ont présenté des projets très variés allant de la métallurgie à la pépinière bio, en passant par les technologies de l’information et de la communication. Elles ont eu l’occasion de se connaître mais aussi d’apprendre de nouveaux outils de gestion entrepreneuriale et de commencer leur travail en tandem.

Le projet Ouissal, plateforme d’échange interactive s’emploie non seulement à la réussite des entreprises (création d’emplois et innovations) mais offre aussi aux femmes l’occasion de s’émanciper de s’assumer et de participer à l’économie de leur pays.

C’est aussi l’opportunité de se tisser un réseau et de leur donner une visibilité sur la scène nationale et internationale.

Le programme Ouissal au Maroc en est déjà à sa quatrième édition. Grâce à ce programme une cinquante de femmes entrepreneures marocaines ont été accompagnées et ont pu bénéficier de tous les conseils, aides de leurs mentors.

Cette année le workshop dédié aux femmes marocaines a eu lieu du 5 au 7 décembre 2017 à Casablanca. Le cœur du projet basé sur le mentorat a permis à la quarantaine de participantes de faire un point à mi-parcours sur leurs projets. Cela a été aussi l’occasion pour les participantes d’échanger, de rencontrer, de discuter et de partager.

Un deuxième workshop a été organisé, le 10 mars 2018, au German Business Center à Casablanca.