Avec Start-Up ACT, la Tunisie espère intégrer le Club mondial de l’innovation. Et de se faire valoir comme vivier de compétences et producteur de solutions. C’est la voie pour figurer dans le radar des investisseurs internationaux.

La situation des Caisses sociales (CNSS, CNRPS et CNAM), dont la nécessaire réforme est longtemps restée dans les tiroirs, est arrivée à un stade où il n’est plus possible de se contenter de simples calmants.

Une bonne nouvelle quand même, c’est l’annonce attendue depuis longtemps du décaissement de la 3ème tranche du prêt du FMI, en dépit des retards pris dans l’avancement des reformes recommandées par le FMI.

SOMMAIRE

– Startup Act… une loi 4.0 !

• Les Banques centrales, la règle de Taylor… et la BCT

• Le FMI approuve le décaissement de 257,3 millions $

• La dégradation du pouvoir d’achat est due à une absence de réformes socio-économiques

• Déficit des caisses sociales : Youssef Chahed sonne l’urgence de l’opération de sauvetage

• Le déficit des caisses sociales devrait passer de 1,25 à 5 milliards de dinars

• Me Aslan BEREJEB : Faire de la Tunisie une destination privilégiée des IDE italiens

• Oussama Mellouli: La constitution de stocks de blé et de pétrole explique la baisse des avoirs en devises de la Tunisie

• Affaire BFT: C’est décidé, le gouvernement va au procès !

• Interdiction de vente des voitures FCR pendant une année

Idées et débats

Opinions

Portraits

Afrique

Secteurs

Entreprises

Bourse

Indicateurs financiers

PLUS

• Points chauds

• Des Chiffres

• Nominations

• Distinctions

• Agenda

• A suivre