Si on m’avait dit que le syndicaliste de service se battait pour améliorer la qualité de l’enseignement servi à nos enfants, j’aurais été la première à me battre et faire le piquet de grève ! Mais hélas, le préposé à l’année blanche ne cherche qu’une chose : dégommer le ministre !

Pourquoi ? Je n’en sais rien. Il est fier d’avoir eu la peau de JALLOUL. Mais qu’en a-t-il a gagné ? JALLOUL, lui avec son sourire narquois, s’en est allé prêcher sur le nuage des études stratégiques et le LY, avec son fiel, lui, continue à médire et maudire le système qui l’a envoyé à l’université et lui a donné un diplôme !

L’ironie du sort a fait que sa seigneurie a décrété que les élèves ne passeront pas le BAC SPORT, l’année où la TUNISIE va défendre sa bannière à la Coupe du monde, et que ce petit bout de pays est le premier pays africain et arabe dans le domaine sportif !

Mais que voulez-vous, cet individu obéit à un agenda… Et ce qui se passe est dans l’ordre des choses: après que la Troïka a tout fait pour assassiner l’administration à coup de recrutements massifs et inutiles, cette équipe de pseudo-syndicalistes s’est mise à démolir le système construit par les bâtisseurs de la TUNISIE NOUVELLE, ceux-là mêmes qui m’ont permis d’assimiler cette langue étrangère que j’utilise pour défendre ce pays, pays qui en bave de ces affamés du pouvoir générés par les effets secondaires d’une révolution populaire menée par les enfants de l’école de LA REPUBLIQUE…

Et si l’arme blanche est l’outil le plus utilisé par les fous de DIEU, l’année blanche semble devenir l’arme favorite des fous du saint diktat ! Syndicat qui a été créé par un instituteur d’une école située au fond d’une île oubliée des hommes et des dieux ! Et que cet HOMME a créé une structure que beaucoup de pays nous envient parce ce qu’elle est par essence laïque et populaire et dont les racines sont ancrées profondément dans la société civile. Faut-il rappeler que l’UTICA en est une émanation…

Hélas, mille fois hélas, j’ose espérer que l’individu à l’année blanche sache encore lire –si jamais il peut comprendre le contenu de cette chronique- pour lui faire remarquer qu’un syndicat puise sa force dans l’absence de politisation. Et je crois rêver quand j’entends les instances de cette vénérable institution répéter qu’elles veulent faire un remaniement.

Messieurs, vous vous aventurez sur un terrain glissant et des voies perverses de la politique, car si chacun faisait son métier, le pays se porterait mieux. Malheureusement, vous ne faites que jouer le jeu de ceux qui vous soutiennent et qui n’ont qu’un programme : démolir les assises de ce pays et l’ottomaniser !

Avec ce jeu de massacre, vous êtes en train de casser le pays en deux : il y aura ceux qui enverront leurs enfants dans les établissements privés et qui finiront leurs études à l’étranger et reviendront peut-être passer des vacances et se faire servir par la sous-couche sociale que vous êtes en train de développer et qui est en train de sombrer dans l’analphabétisme et l’ignorance, milieu où hélas vous semblez être à l’aise et vous prospérez comme toute cette faune et flore que l’on trouve dans le lixiviat de nos poubelles qui débordent …

Enfin, si le gourou veut utiliser la religion et rêve de s’installer à CARTHAGE, SBS, par son cafouillage à LA KASBAH, vous voulez faire de la PLACE MED ALI l’abattoir de la REPUBLIQUE, ce qui ferait la joie des bouchers et des tripiers patentés.

Déchantez messieurs, la société ne vous laissera pas faire car ce pays, vieux de plus de deux millénaires, en a vu d’autres et vous serez emportés dans les tréfonds de l’histoire par le tsunami de cette démocratie innée de ce peuple fier de ses origines et qui a confiance dans son avenir!