LOG System, société d’édition de logiciels et services associés, proposant deux expertises distinctes (la commission de transport international et l’anatomocyto-pathologie), ciblant les marchés maghrébin et africain, se renforce en Tunisie.

Elle y a d’abord créé LOG System Tunisia. Ensuite, cette SSII française a lancé à la mi-mars 2018 un recrutement pour consolider l’équipe tunisienne de son autre filiale, LOG SYSTEM NORTH AFRICA.