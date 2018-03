Dans le cadre du projet tuniso-allemand “Appui à la décentralisation en Tunisie”, une conférence internationale se tient les 28 et 29 mars à Tunis sur “Les rapports entre l’Etat et les collectivités locales dans un système décentralisé”.

La conférence portera sur deux axes : “les rapports entre Etat et collectivités locales dans un système décentralisé et les orientations” et “les choix opérationnels pour que la déconcentration soit au service de la décentralisation”.

Les élections municipales en Tunisie se dérouleront en mai 2018

Les nouveaux acteurs de la décentralisation auront, après les élections, des rôles à assumer dans la planification et la promotion du développement de leurs territoires respectifs, lit-on dans une note conceptuelle de la Coopération allemande pour le développement (GIZ).

Plusieurs mesures sont donc à prendre en compte pour permettre à ces acteurs d’exercer pleinement les nouvelles compétences conjointement avec les structures territoriales de l’Etat. Il s’agit notamment de préciser le rôle de l’Etat et de ses structures centrales et locales dans l’accompagnement du processus de la décentralisation, de définir les compétences à partager entre les collectivités locales et l’Etat, ajoute la même source.

La conférence se déroulera en trois séquences : la première sera consacrée à un échange de points de vue sur les articulations entre l’Etat et les collectivités locales; une deuxième séquence sera dédiée à un échange et un partage d’expériences sur le même sujet dans différents pays africains et européens; et la troisième séquence sera consacrée à un échange sur l’état d’avancement et les résultats de différents travaux effectués sur la déconcentration en Tunisie.

La conférence cible les ministères techniques ayant fait l’objet d’audit organisationnel dans le cadre des interventions du projet d’appui à la déconcentration en Tunisie (finances, santé, équipement, éducation et agriculture), le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, le Parlement, les partis politiques, la société civile, les organisation nationales et les médias.

Le projet “Appui à la décentralisation en Tunisie” a été mis en œuvre conjointement avec la présidence du gouvernement, le ministère de l’Intérieur et la GIZ.