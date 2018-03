Les mauvaises nouvelles s’acharnent sur le pays, il ne se passe plus une semaine sans se réveiller sur une information qui plombe encore plus le moral des Tunisiens.

Pour cette semaine du 12 mars, c’est l’annonce de la dégradation de la note souveraine de la Tunisie, au plus des notes attribués par Moody’s, du B2 avec perspective stable.

Des solutions, nos experts en proposent, font des diagnostics et livrent leurs recommandations.

Pour Hechmi Alaya, expert économiste, il faut tout remettre en question et repenser les fondements de l’économie nationale.

SOMMAIRE

• Notation: La dette publique de la Tunisie atteindra 73% en 2019, selon Moody’s

• Dégradation de la note souveraine de la Tunisie: Chalghoum pas serein

• Marouane El Abassi : Arrêtons avec ce déficit structurel des balances commerciale et de paiement

• MIQYES 2017 : Un bulletin de santé des PME tunisiennes en demi-teinte

• Tunisie : La réalité et l’apocalypse

• La CLIM : Quand le pic tombe à pique c’est idyllique ?!

• Rapport mondial sur le bonheur 2018 : Les Libyens seraient plus heureux que les Tunisiens

• Chômage: La mesure relative à la gratuité des soins entrera en vigueur le 1er avril 2018

• Slim Feriani: La Tunisie doit se mettre au diapason de l’industrie 4.0

• Pourquoi les opérateurs télécoms doivent-ils chercher de nouveaux modèles économiques? La réponse de Fadhel Kraiem

• Tunisie: Le Document de Carthage sert-il encore à quelque chose?

• Peaceful Change Initiative s’attaque aux effets secondaires nocifs du Printemps Arabe

Idées et débats

Opinions

Portraits

Afrique

Secteurs

Entreprises

Bourse

Indicateurs financiers

PLUS

• Points chauds

• Des Chiffres

• Nominations

• Distinctions

• Agenda

• A suivre